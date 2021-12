Waalse regeringscrisis over fiscale hervorming allicht vermeden: "We zijn aan het landen”

Waterzuive­raar Aquafin slaagt erin gas te maken uit rioolwater

Aquafin in Antwerpen huldigde vandaag een gloednieuwe installatie in. De installatie zet biomethaan uit afvalwater om in groen gas. Aquafin slaat het rioolwater van zo’n 180.000 gezinnen op en in dat water zit slib. De nieuwe unit waardeert biogas op, dat ontstaat door de vergisting van slib, tot biomethaan.

9 december