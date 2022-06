Waalse regering wil werkzaamheidsgraad verhogen door vooral Nederlandse taalvaardigheid op te krikken

MR voor verplicht Nederlands op Franstali­ge scholen en federale kieskring die premier levert

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is voorstander van verplichte lessen Nederlands in de Franstalige scholen. Dat heeft hij verklaard in een gesprek met de federalistische beweging B Plus. Bouchez pleitte er ook voor een federale kieskring waarbinnen ook de eerste minister zou worden gekozen.

19 mei