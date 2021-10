Waalse regering wil verdergaan met statiegeld op blikjes ondanks tegenvallend proefproject

In Wallonië loopt sinds eind 2018 al een proefproject met statiegeld op blikjes in negentien gemeenten. Tellier reageerde nu op een rapport van een vzw over dat proefproject.

Uit die studie blijkt dat er in de betrokken gemeenten inderdaad iets minder blikjes worden achtergelaten in de publieke ruimte. Dat is echter vooral het geval langs autowegen en in residentiële buurten. Elders, zoals in winkelstraten, op parkings of rond tankstations, is er maar weinig verschil te merken. In de omgeving van scholen, bushaltes, treinstations, recreatieterreinen en in dorps- en stadskernen is de impact van het statiegeld zelfs onbestaande. Bovendien is niet iedereen mee, blijkt uit de studie: 60 procent van de binnengebrachte blikjes is afkomstig van dezelfde 10 procent gebruikers.

791.000 euro

Nochtans is de kostprijs van de invoer van statiegeld op blikjes niet gering. Voor de evaluatie van het proefproject alleen al is meer dan 791.000 euro uitgetrokken, wat neerkomt op bijna 30 cent per ingezameld blikje of ruim 7.500 euro per ton blikafval. Afvalverwerking kost in vergelijking ruim 2,5 keer minder: 2.763 euro per ton. Fost Plus rekent dan weer iets meer dan 481 euro per ton aan voor het beheer van PMD-afval.

Volgens Tellier tonen die resultaten vooral aan dat de Waalse regering verder moet gaan met het systeem. “Dit moet ons aansporen in de richting van een pertinenter en impactvoller systeem.” De Ecolo-minister wil zich echter hoeden voor al te ronkende verklaringen, zei ze. In de komende weken denkt ze verder na over de concrete uitwerking van het systeem.