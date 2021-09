Waalse regering wil ook niet-verzekerde slachtoffers van overstromingen vergoeden

Hoofdarts UZ Leuven: "Zeker tot begin 2022 bezig met inhalen niet-dringende ingrepen”

8 september Door de coronapandemie moesten veel ziekenhuispatiënten hun niet-dringende operaties uitstellen. Voor het UZ Leuven zal het zeker nog tot begin volgend jaar duren alvorens al die operaties ingehaald zijn. Dat meldt het ziekenhuis woensdag. Op het vlak van het aantal uitgevoerde transplantaties en uitgevoerde hartoperaties kende UZ Leuven een daling in 2020, die gelijkaardig was aan die in de rest van het land.