Waalse regering vraagt Delhaize garanties over werkgelegenheid

ANALYSE. Is Delhaize slechts de eerste in rij? “Als dit lukt, volgt een groot deel van de rest”

De nieuwe franchisestrategie is volgens Delhaize “de enige optie” om nog een duurzame toekomst te hebben. Experts geven de supermarktketen gelijk: staan de andere Vlaamse supermarkten het lot van Delhaize te wachten? “Het is simpel: het is aanpassen of verdwijnen.”