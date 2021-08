Waalse regering maakt geld vrij voor beschadigde sportinfrastructuur door noodweer, Galler kan chocolade tijdelijk elders produceren

Het productieatelier van de onafhankelijke chocolatier Galler in Vaux-sous-Chevremont (Chaudfontaine, in de provincie Luik) liep eveneens zware schade op en zal ten vroegste eind maart 2022 heropend kunnen worden. Galler heeft nu huurcontracten ondertekend met verschillende productieplekken in België, waar het bedrijf zal kunnen werken met zijn eigen mensen en grondstoffen. Ook de productie van wafels is verzekerd, klinkt het.