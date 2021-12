Waalse regering maakt 21 miljoen vrij voor gemeenten om zich te wapenen tegen overstromingen

Lidstaten klaar voor onderhande­lin­gen met Europees Parlement over minimumlo­nen

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben maandag hun marsrichting bepaald in de onderhandelingen met het Europees Parlement over de minimumlonen in de EU. Volgens cijfers van Eurostat gaapt er een diepe kloof tussen de minimumlonen. De richtlijn zou lidstaten verplichten om een actieplan te voorzien om collectief overleg te promoten. Het parlement en de lidstaten moeten nu over een finale tekst onderhandelen.

