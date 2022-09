Waalse regering komt met eerste pakket maatregelen in strijd tegen hoge energieprijzen

Daarnaast mogen er tot 15 maart 2023 geen uithuiszettingen gebeuren in privéwoningen en worden alle afsluitingen van energie verboden in de maanden november en december 2022. De Waalse regering maakt het ook gemakkelijker voor verbruikers om over een afbetalingsplan te onderhandelen. Het telefoonnummer 1718 wordt geactiveerd voor vragen over de energiecrisis en over de hulp die het Waalse gewest biedt.