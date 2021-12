Waalse peuter in coma nadat hij Covid-19 oploopt, ook twee familieleden op intensieve zorg

CACNA1E werd bij Amaury vastgesteld toen hij zeven maanden oud was. Er bestaat geen behandeling voor, volgens zijn moeder Maryline.

Over de hele wereld zijn maar 32 gevallen van deze zeldzame aandoening vastgesteld. Amaury is de enige uit België. Hij krijgt vooral af te rekenen met zware epilepsie. Ook zijn hoofd rechtop houden lukt niet. “Hij kan niet eten via de mond, gastrostomie (waarbij voeding via een slangetje rechtstreeks in de maag komt; nvdr) is de enige uitweg. Hij speelt niet, hij lacht niet. Niets interesseert hem. Ik ben de enige die voor hem zorgt, voor mij is het bijzonder zwaar.”

“Meteen in quarantaine gezet”

Vorige week liep Amaury ook nog eens Covid-19 op. Via zijn grootvader, weet Maryline. “Twee weken geleden voelde mijn vader zich een beetje ziek. Volgens zijn dokter wezen de symptomen echter niet op corona.”

Volledig scherm Amaury ligt sinds 19 december in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. © Facebook CACNA1E Tous ensemble pour Amaury

“De problemen begonnen toen hij per ongeluk zichzelf buitengesloten had uit zijn eigen woning. Hij is dan naar mij gekomen, maar Amaury en ik waren niet thuis. Ik let normaal altijd heel goed op wie ik binnenlaat. Zeker zieke personen zijn niet welkom. Toen ik hem zag, heb ik hem meteen in quarantaine gezet in een kamer. De zelftest die hij nadien uitvoerde, bleek positief. Nochtans was hij - in tegenstelling tot mij en mijn zoon - dubbel gevaccineerd.”

“Neem het mijn vader beetje kwalijk”

Rechtstreeks contact tussen Amaury en zijn opa was er niet, maar toch was het kwaad geschied. “Ik neem het mijn vader een beetje kwalijk dat hij zich zo onverantwoord gedragen heeft. Hij had bijvoorbeeld toch minstens een mondmasker in mijn woning kunnen dragen.”

In de nacht van 17 op 18 december kreeg de peuter zware koorts. “De thermometer wees 40,6 graden aan. Ik heb meteen naar MontLegia gebeld, het ziekenhuis waar hij in het begin van de coronacrisis ter wereld gekomen was. Als zijn toestand nog verslechterde, moest ik meteen met hem langskomen. De volgende nacht was zijn koorts niet gezakt, ik had dus geen andere keuze meer.”

Hart onder de riem

Amaury was er zo erg aan toe dat hij in coma gebracht moest worden. Zijn toestand is nu wel stabiel. “Natuurlijk dacht ik meteen aan het ergste. De dokters hebben me echter verzekerd dat ze alles in het werk zouden stellen om hem er weer bovenop te krijgen. Ik waak nu elke dag aan zijn zijde”, aldus Maryline.

Haar vader en nonkel liggen intussen ook met coronaklachten op intensieve zorg. “Hun toestand lijkt gelukkig wel te verbeteren. Nog andere familieleden zijn besmet geraakt. Ik ben er evenmin aan ontsnapt, maar bij mij blijven de symptomen eerder mild.”

In deze lastige tijd kan Maryline gelukkig op haar naasten rekenen, maar ook onbekenden steken haar een hart onder de riem. “Het doet echt deugd om te zien dat zo veel mensen aan ons denken, wat een boost voor onze moraal!”