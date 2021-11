Waalse onderzoekscommissie naar overstromingen verlengd tot 28 februari

INTERVIEW. Weervrouw Jill Peeters: “Ik ben langzaam in mijn klimaatde­pres­sie gezakt, op den duur wilde ik niet meer wakker worden”

“Mijn vader zei altijd: ‘Als je vliegtuig neerstort, hou dan vooral je ogen open, want dat maak je maar één keer in je leven mee!’ Ik ben iemand die bewust zijn laagtes beleeft.” En laag is ze gegaan, met een knoert van een klimaatdepressie. Maar nu staat ze Jill Peeters (46) er weer, en hòe. Met een gewéldige klimaatreeks op tv. “We moeten ons trainen op weerbaarheid, want alles dat vastzit gaat omver.”

7 november