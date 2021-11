Waalse minister van Volksgezondheid voorstander van verplichte vaccinatie zodra zorg moet worden uitgesteld: “Dan moeten we een stap verder gaan"

"We moeten kijken hoe de zaken de komende weken evolueren", aldus Morreale. "Als er opnieuw zorg moet worden uitgesteld, denk ik dat we een stap verder moeten gaan."

Morreale wees erop dat België momenteel 25 miljoen euro per week uitgeeft aan tests. "Twee vaccins kosten minder dan een PCR-test", bracht ze in herinnering. Indien nodig wil ze met het parlement een debat voeren over verplichte vaccinatie.