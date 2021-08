Waalse meerderheid wil parlementaire onderzoekscommissie over noodweer van juli

De Waalse meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo zijn het woensdag eens geraakt over de installatie van een parlementaire onderzoekscommissie naar de oorzaak van de zware overstromingen van midden juli. Dat laten ze weten in een persbericht.

De Waalse meerderheidspartijen raakten het eerder al eens om na het zomerreces te onderzoeken wat er precies is foutgelopen. Zo zijn er vragen over het beheer van een stuwmeer in Eupen. Ook de coördinatie van de hulpverlening aan de slachtoffers tijdens en na afloop van de ramp verliep volgens critici verre van ideaal.

Maar over de vorm waarin een onderzoek moest gebeuren, was er tot nog toe geen akkoord. Dat is er nu wel: PS, MR en Ecolo kondigen in een gezamenlijk persbericht aan dat er een parlementaire onderzoekscommissie komt. Die zal de oorzaak van de overstromingen en het crisisbeheer onder de loep nemen en na afloop aanbevelingen communiceren, klinkt het. Jean-Claude Marcourt, de voorzitter van het Waalse parlement, zal de onderzoekscommissie voorzitten. De drie partijen hebben een resolutie ingediend om de commissie op te starten. Die staat bij de terugkeer van het Waals parlement op 1 september al meteen op de agenda.

Federaal vlak

Op federaal niveau diende oppositiepartij N-VA eerder deze week de formele vraag in om een parlementaire onderzoekscommissie naar het noodweer van midden juli op te richten. Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet pleitte er eerder al voor om de federale Kamer te betrekken bij het onderzoek naar de watersnoodramp. De Franstalige groenen wijzen de hervorming van de civiele bescherming onder de vorige federale regering met de vinger. N-VA’er Jan Jambon was toen minister van Binnenlandse Zaken.

Halfweg juli werd ons land getroffen door ongezien hevige regenval, die vooral in de Waalse provincies Luik, Namen en Luxemburg en in Limburg grote gevolgen had. Luik werd het zwaarst getroffen: in gemeentes als Pepinster, Trooz en Chaudfontaine stond het water metershoog in de huizen en moesten mensen toevlucht zoeken tot het dak. Daarbij viel een veertigtal doden. Duizenden andere mensen verloren hun hebben en houden.

