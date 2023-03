Waalse landbouwers ongerust over nieuwe maatregelen tegen bodemerosie: boeren trekken per tractor naar hoofdkwartier Waalse regering

Zitting terreurpro­ces geschorst nadat slachtof­fer koran bovenhaalt: “Beklaagden hebben heilig boek vernederd”

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 zijn de gemoederen vanmiddag even hoog opgelopen tijdens de getuigenis van Walter Benjamin, een slachtoffer dat zijn been verloor bij de aanslag op Brussels Airport. Benjamin haalde een koran boven en zei dat de beschuldigden “het heilige boek hebben vernederd”. Beklaagden Sofien Ayari en Salah Abdeslam gingen daarop hevig in het verweer, waarna voorzitter Laurence Massart de zitting even moest schorsen.