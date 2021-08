Waalse hulpverleningszones willen organisatie van hulpverlening herbekijken

Afvalberg van watersnood in Wallonië neemt reusachti­ge proporties aan: stank en hels lawaai is nachtmer­rie voor buurtbewo­ners

5 augustus Wasmachines, meubels, matrassen of fotoalbums: bezittingen van duizend gezinnen uit de overstroomde gebieden in Wallonië komen op een industrieterrein in Wandre, in de provincie Luik, op een enorme afvalberg terecht. Voor de buurtbewoners is de stank amper te harden. En vrachtwagens rijden dag en nacht af en aan.