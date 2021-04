Waalse horecazaken herzien beslissing en openen terrassen dan toch niet op 1 mei

Diest Goed nieuws, de terrassen heropenen op 8 mei maar, “Als er meer vrijheid komt, ga er dan ook verantwoor­de­lijk mee om”

13:00 De beslissing is gevallen, de terrassen mogen écht heropenen op 8 mei. Maar, want er is een maar, de terrassen moeten sluiten om 22 uur en je mag met maximum vier personen aan één tafel zitten. Zijn we tevreden met deze voorwaarden? Onze reporter ging eens horen in Diest bij Bruno Wellens en Marnic Lenaerts, uitbaters van café ‘De Sigaret’, en Maurits Vande Reyde, Schepen van economie (Open VLD).