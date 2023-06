Waalse groep Herstal draait recordomzet: voor miljard euro wapens verkocht

Vier pakjes gegooid over muren gevangenis van Andenne, waaronder (minstens) eentje met wapen en munitie: “Vrees voor ontsnap­ping met gijzelne­ming”

Zondag zijn vier pakjes over de muren gegooid van de gevangenis van Andenne, in de provincie Namen. Een van de pakjes kon onderschept worden en bleek een vuurwapen en munitie te bevatten. Gedetineerden hebben de drie andere pakjes weten te verbergen. Dat meldt ‘Sudinfo’ en is aan Belga bevestigd uit goede bron.