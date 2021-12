Waalse en Brusselse regering verlengen Covid Safe Ticket tot 15 april

Lees alles over het coronavirus in ons dossier

Net als bij het initiële decreet vroeg de Waalse regering advies aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State. Brussel had medio oktober al het CST breder ingevoerd, enkele weken later volgde de rest van het land.

De coronapas heeft intussen tot straatprotest geleid en er was ook kritiek van parlementsleden. Een rechtbank in Namen oordeelde dat het gebruik van het CST onwettig is, maar het gewest tekende beroep aan. Deze week start nog een zaak over Brussel en volgende week een over het CST in Vlaanderen.