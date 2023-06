UPDATEDe burgemeester van Ciney, Frédéric Deville, (ex-MR) is woensdag aangevallen door de echtgenoot van zijn eerste schepen Anne Pirson (Les Engagés). De man had “net ontdekt dat zijn vrouw hem bedroog met de burgervader”. Deville - die ernstig gewond is geraakt door de aanval - heeft klacht ingediend tegen zijn liefdesrivaal voor mishandeling en geweldpleging.

De burgemeester werd “met bloed op zijn gezicht” aangetroffen op de parking van het cultureel centrum, vlak bij het stadhuis. “Toen hij terug in zijn auto wou stappen voor een bestuursvergadering, werd hij tegengehouden door de echtgenoot van Anne Pirson, de eerste schepen van de stad”, onthulde een inwoner aan ‘Sudpresse’. De krant ‘La Dernière Heure’ omschrijft het incident zelfs als een “surrealistisch beeld”.

Volgens lokale media had de man “net ontdekt dat zijn vrouw hem bedroog”. “Deze relatie is al enkele maanden aan de gang en is een publiek geheim”, klinkt het in de stad. De man zou de burgemeester meerdere keren hebben geslagen. Deville werd niet opgenomen in het ziekenhuis, maar “was wel ernstig gewond” en houdt er enkele “zware kneuzingen” aan over. De dokter heeft hem 15 dagen ziekteverlof voorgeschreven waardoor de tweede schepen, Jean-Marc Gaspard, invalt als waarnemend burgemeester.

Pirson heeft nog niet gereageerd, “omdat ze overweldigd was door de gebeurtenissen”. De burgemeester weigert ook om commentaar te geven over een “privéaangelegenheid”. Deville zou wel al een klacht hebben ingediend tegen zijn rivaal voor “mishandeling en geweldpleging”. Dat bevestigt de advocaat van de bedrogen echtgenoot. Volgens hem heeft zijn cliënt “zich laten meeslepen, maar is dat vanuit menselijk oogpunt begrijpelijk”.

“Wie niet voor is, is tegen ons”

In de lokale media wil de oppositie niet ingaan op de kwestie, maar het is niet uitgesloten dat de affaire impact kan hebben op de lokale verkiezingen van volgend jaar. Ondertussen duiken er meer geruchten over het koppel op. “Ze vormen een stevige tandem, andere schepenen hebben nauwelijks iets te zeggen”, getuigen anonieme bronnen. “Wie niet voor is, is tegen ons”, is volgens bet “ijzeren duo” het motto, maar voorlopig nemen zowel de burgemeester als de eerste schepen de tijd om de gebeurtenissen te verwerken.

