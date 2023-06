Waalse burgemeester heeft affaire met eerste schepen: bedrogen echtgenoot slaat hem “ernstig gewond”

Raad voor Journalis­tiek geeft Magnette gelijk in zaak tegen HLN.be

De Raad voor Journalistiek heeft PS-voorzitter Paul Magnette gelijk gegeven in de klacht die hij had ingediend tegen HLN.be. De nieuwssite nam een interview dat Dag Allemaal met de politicus had integraal over, maar plaatste een andere titel boven: ‘Interview. Paul Magnette (PS): “Vlamingen moeten altijd hard werken, Walen genieten liever van het leven. Is dat zo fout?”.’ Maar dat citaat staat nergens in het artikel.