Waalse automobilist haalt tijdens politieachtervolging snelheden tot 190 km/u en verliest controle over stuur

Ziekenhuis­per­so­neel uitgeput en échte piek moet nog komen: “Drive van eerste golf is helemaal weg nu”

19 oktober Nu het aantal besmettingen recordhoogtes bereikt, laat zich dat ook voelen in de ziekenhuizen zelf. Daar is het personeel uitgeput en zit het op haar tandvlees. Dat kon het actualiteitenmagazine ‘Telefacts NU’ zelf zien toen het de voorbije dagen meedraaide in ziekenhuizen in Aalst en Brussel. “Tijdens de eerste golf was iedereen erg gemotiveerd, maar die drive van toen is helemaal weg nu.”