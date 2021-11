Waalse arts vervalste 2.000 vaccinatiecertificaten

ONZE OPINIE. Luisteren naar grieven van betogers? Ja. Toegeven aan al die grieven? Neen. Wie vaccins veraf­schuwt, kunnen we niet volgen

De ene betoging is de andere niet. Maar ofwel zijn enkele tienduizenden mensen op straat een politiek signaal ofwel niet. Anderhalve maand geleden trokken tienduizenden klimaatbetogers door Brussel. Een niet te missen signaal, heette het te zijn. Zondag trokken enkele tienduizenden betogers door Brussel tegen de corona-maatregelen. Te negeren, want een bende zotten? Niet doen. 35.000 betogers zijn dan wel geen 400.000 betogers. Tien keer meer mensen kwamen dertig jaar geleden op straat tegen kernraketten. These times are a-changing. Protest via het klavier is nu ook hier.

