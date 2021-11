Waalse arts vervalste 2.000 Covid Safe Tickets

Experten­rap­port Congocom­mis­sie toont aan dat er nog een pak werk is

De bijzondere Kamercommissie ‘Congo-Koloniaal Verleden’, kortweg de Congocommissie, werd in de zomer van 2020 samengesteld met als opdracht het koloniaal verleden van België en de impact van dat verleden in kaart te brengen. Verder moet er worden gekeken of (en hoe) het veroorzaakte leed kan worden hersteld. Vandaag werd het expertenrapport voorgesteld. Dat toonde dat het moeilijk wordt om tot conclusies en aanbevelingen te komen. Over één aspect lijkt er wel al grotendeels eensgezindheid: er is weinig politieke animo voor herstelbetalingen.

22 november