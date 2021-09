Waals viceminister-president Borsus: “Te vroeg om mondmaskers te laten vallen”

Premier De Croo ongemeen scherp voor vaccinwei­ge­raars: “Keuze om mensen in gevaar te brengen kunnen we niet aanvaarden”

17 september “Deze epidemie is vandaag een epidemie aan het worden van de niet-gevaccineerden”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) na het Overlegcomité van vandaag. De Croo was heel scherp voor vaccinweigeraars. “Onze intensieve zorgen zijn een verzamelplaats aan het worden van mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat kunnen we als samenleving niet aanvaarden. We kunnen niet aanvaarden dat er mensen zijn die de keuze maken om andere mensen in gevaar te brengen. Niemand heeft dat recht, om vrijwillig andere mensen in gevaar te brengen. Niemand zou iemand anders zoiets mogen aandoen. De vaccins zijn veilig, gratis en overal beschikbaar.”