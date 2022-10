Waals parlementslid Dallemagne ongerust over financiering politieke partijen door Rusland

Een maand geleden brachten meerdere buitenlandse media informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten naar buiten waarin bleek dat het regime van Vladimir Poetin sinds 2014 300 miljoen dollar had overschreven om politieke partijen in heel de wereld te financieren en nog meerdere honderden miljoen achter de hand hield. Over welke partijen het ging, is niet geweten, maar de VS zouden informatie gedeeld hebben met de betrokken landen. Volgens AFP zou Brussel de draaischijf zijn in de financiering.