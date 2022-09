Waals Parlement verbiedt uithuiszettingen tussen november en maart

Het gaat om maatregelen die deel uitmaken van het steunpakket dat de Waalse regering op 7 september heeft aangekondigd om gezinnen door de energiecrisis te loodsen.

"Dit is een eerste stap. Andere stappen zullen volgen. We zijn het binnen het parlement eens over het feit dat we mensen moeten helpen die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Daarom stellen we in plaats van een vrijdag van de woede een woensdag van oplossingen voor", zo legde PS-parlementslid Laurent Devin uit.

"We zitten in een uitzonderlijke situatie die ook uitzonderlijke maatregelen vereist", zo zei MR-fractieleider Jean-Paul Wahl over het verbod op uithuiszettingen. Maar de ingreep moet wel tijdelijk blijven. "We kunnen dit verbod niet permanent maken om de last van de crisis niet bij één deel van de bevolking te leggen", aldus Wahl.

Vanuit de oppositie betreurde Les Engagés dat er volgens hen geen algemeen kader voor de aanpak van de crisis is. Het uiterst linkse PTB wilde graag een stap verder gaan en een permanent verbod op uithuiszettingen in de wintermaanden invoeren. Beide partijen keurden het voorliggende ontwerp echter mee goed.

"Het was nodig om een billijk evenwicht te vinden tussen de verhuurder die het recht heeft om zijn huur te ontvangen en het beschermen van de zwaksten in de maatschappij", zo vatte Waals minister van Huisvesting Christophe Collignon (PS) samen. "Deze uitzonderlijke maatregelen vormen de kern van wat we willen doen om onze bevolking te beschermen", aldus nog Collignon.