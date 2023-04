Waals Parlement “gooit met geld” tijdens renovatie: van koffiezet van 2.400 euro tot zetel van 18.000 euro

Geen ‘jongens en meisjes’ meer in Nederland­se klassen: een voorbeeld voor Vlaanderen? “Dit is woke gekkigheid”

In Nederland willen de scholieren ‘inclusiever’ taalgebruik: geen “jongens en meisjes” meer, wel nog “leerlingen”. Bij onze noorderburen is er een storm van kritiek op de gids met ongewenste termen in het onderwijs. Ook in Vlaanderen doet het veel stof opwaaien. De Vlaamse Scholierenkoepel juicht het debat errond toe, minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is minder enthousiast: “Dit is woke gekkigheid”.