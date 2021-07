Waals meisje (8) overleeft aanval van American Stafford niet

Gent Aantal besmettin­gen jongste tien dagen verdubbeld in Gent: vooral twintigers testen positief op corona

11 juli In Gent is het aantal coronabesmettingen in tien dagen tijd verdubbeld. Vooral in de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar doen zich meer besmettingen voor. “Vaak gaat het om jongeren die terugkeren uit reis of mensen die besmet geraakt zijn in de horeca”, klinkt het.