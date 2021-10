Waakhond waarschuwt voor beleggingsfraude via datingapps

HET DEBAT. Zijn mondmasker­plicht in winkels en coronapas in horeca en fitnesscen­tra een goede zaak?

10:46 Mondmaskers in zowat alle publieke binnenruimtes, een bredere toepassing van de coronapas en meer telewerk moeten de coronagolf terugdringen. Dat heeft het Overlegcomité gisteren beslist. Wat denk jij? Zijn de mondmaskerplicht in winkels en de coronapas in horeca en fitnesscentra in Vlaanderen een goede zaak? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.