Vzw Viruswaanzin dient klacht in tegen Marc Van Ranst

10:12 Na de gelukzaligheid op de terrassen, kregen we afgelopen weekend nog meer traktaties. Een ‘plan van de vrijheid’ met dansen op Tomorrowland en voetbalmatchen met 10.000 man: het is niet niks. Maar waar staan we vandaag met de kern van de zaak: de coronacijfers? Liggen die in de lijn van de verwachtingen? En hoe moeten de verschillende parameters verder evolueren? Een stand van zaken met biostatisticus Geert Molenberghs (KULeuven/UHasselt).