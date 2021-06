Vzw Stop Darmkanker schakelt Elon Musk in om mensen zich te laten testen

Opnieuw veel neerslag op korte tijd mogelijk: KMI waarschuwt met code geel

12:12 Het is vandaag meestal gedeeltelijk bewolkt met nog regen- en onweersbuien, en dat is vooral het geval in de noordoostelijke landshelft. De buien kunnen vergezeld zijn van veel neerslag op korte tijd en felle windstoten, elders is de kans op buien kleiner. Aan de kust wordt het tot 19 graden, in het binnenland tot 24 graden. Dat voorspelt het KMI, dat waarschuwt met code geel.