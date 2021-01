Vzw Moeders voor Moeders vecht veroordeling voor discriminatie aan: “Het geld dat wij aan de armen schenken, gun ik Unia niet”

Moeders voor Moeders, gelegen in de Helmstraat in het Antwerpse Borgerhout, hanteert al sinds 1996 een hoofddoekenverbod. Vrouwen met een hoofddoek moeten die in grote delen van de gebouwen afzetten, met die regel gaan ze immers akkoord wanneer ze na hun hulpvraag op intakegesprek komen. Weigeren ze dat, dan hebben ze nog steeds recht op hulp, maar moeten ze plaatsnemen in een aparte wachtruimte. In februari 2019 weigerde een vrouw die regel te volgen en diende ze een klacht in bij Unia. Na een poging tot bemiddeling zag het gelijkekansencentrum zich genoodzaakt naar de rechtbank te stappen. Die oordeelde eerder deze week dat de regel discriminerend is en legde een dwangsom op van 500 euro wanneer vrouwen hun hoofddoek nog moeten afnemen. Gisteren besliste de vzw in beroep te gaan tegen de uitspraak en de hulpverlening op straat voort te zetten, om zo de dwangsom te omzeilen.