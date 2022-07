VZW Donorkinderen reageert op schandaal rond arts die eigen sperma gebruikte voor inseminaties: “Topje van de ijsberg”

Gynaecoloog Geert V. (70) heeft jarenlang zijn eigen sperma gebruikt voor kunstmatige inseminaties in het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis. Vier donorkinderen worden intussen gelinkt aan de arts. VZW Donorkinderen vermoedt dat er nog wel meerdere artsen hun eigen sperma gebruikten. “Vermoedelijk is dit het topje van de ijsberg”, reageert Steph Raeymaekers van VZW Donorkinderen bij ‘HLN Live’.

Een uitzending van ‘Terzake’ deed donderdagavond flink wat stof opwaaien. In een reportage vertelde een West-Vlaams donorkind dat hij na jaren onderzoek bijna zeker is dat de Torhoutse gynaecoloog Geert V. (70) zijn biologische vader is. De man werd in 1986 geboren in het toenmalige Sint-Rembertziekenhuis, nadat de arts een kunstmatige inseminatie zou uitgevoerd hebben bij z’n moeder.

“Hij is stambomen beginnen uitbouwen”, vertelt Raeymaekers van VZW Donorkinderen bij ‘HLN Live’. “Het viel hem op dat de achternaam van de arts in alle matches voorkwam. Hij dacht aan de case van de Nederlandse arts Jan Karbaat. We hebben met onze vzw veel aandacht gegeven aan die zaak. Het is naïef om te denken dat zoiets niet in ons land gebeurd zou zijn.”

Heftige zoektocht

“Hij heeft toen de arts gecontacteerd met de vraag of hij eigen sperma heeft gebruikt, maar daarop heeft de man niet willen antwoorden. Daarna heeft hij nauwe verwanten van de arts kunnen contacteren en heeft hij hen de afstammingsvraag voorgelegd. Intussen hoopte hij nog altijd dat het niet de arts zou zijn. De verwanten zijn ingegaan op zijn vraag. Uit die DNA-testen is gebleken dat het zéér, zéér, zéér waarschijnlijk is dat de arts zijn eigen sperma heeft gebruikt. Ik hoop dat de arts alsnog een DNA-test doet, zodat het van een sterk vermoeden naar zekerheid gaat.”

Quote Je wordt bevrucht met sperma van iemand waar je je blinde vertrouwen aan hebt gegeven.

“Voor de zoon is het heel heftig geweest. Hij is vanaf 2015 bezig geweest met de afstammingsvraag. Voor hem gaat het over de erkenning. Hij vindt het ook heel erg voor zijn moeder, die ooit met een prangende kinderwens bij de arts is geweest. Je wordt bevrucht met sperma van iemand waar je je blinde vertrouwen aan hebt gegeven. Er werd haar iets aangedaan, want het was ongevraagd en zonder toestemming. Als ze de keuze had gekregen, dan had ze geweigerd.”

Hoe groot is het probleem?

Raeymaekers verduidelijkt dat er pas sinds 2007 een wetgeving is. “Voor die periode bepaalde de arts zelf de regels”, luidt het. “Bepaalde artsen deden de zaken niet correct en dachten dat ze ermee weg konden raken. Nu kunnen we wel zwart op wit zaken aantonen. Ik vrees in navolging van andere landen dat het in ons land het topje van de ijsberg zal zijn.”

“Ik wil eigenlijk ook een oproep doen aan artsen die nog leven en beseffen dat ze bepaalde zaken hebben gedaan die niet correct waren”, vervolgt ze. “Ze hebben nu de kans om er zelf mee naar buiten te treden. Ik wil mensen ontmaskeren, maar ik vind dat de verantwoordelijkheid bij de arts ligt.”

Quote De paraplu van anonimi­teit wordt vaak getrokken om bepaalde zaken toe te dekken.

Paraplu van anonimiteit

Raeymaekers gaat ervan uit dat er nog meer gevallen aan het licht zullen komen. “Vandaag kunnen er vier donorkinderen aan de arts gekoppeld worden, maar ik vermoed dat het er meer zullen zijn. Ook wil ik graag een oproep doen aan ouders om hun kinderen in te lichten. Maak bekend dat het een donorkind is. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 90 procent niet weet dat het een donorkind is.”

“Er wordt nu vaak de paraplu van de anonimiteit getrokken”, gaat ze verder. “Ik merk dat dat vaak wordt gebruikt om bepaalde zaken toe te dekken. Als alles helder en transparant is, ga je zaken beter kunnen controleren en dan ga je misbruik en fraude tot een minimum kunnen herleiden.”

Volledig scherm Vzw Donorkinderen reageert op arts: wat weten we nu? © HLN Live