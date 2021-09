Vzw ‘Boven de wolken’ die sterrenkinderen fotografeert, dreigt te verdwijnen: “Politici reageerden nooit als ik om structurele oplossing vroeg”

ONZE OPINIE. “Op vlak van luchtkwali­teit in scholen hangt Ben Weyts een ‘zesjescul­tuur’ aan”

6:00 Op 1 september zal niet ieder kind in dezelfde gezonde klaslucht les kunnen volgen. “Een gevolg van het vrijblijvende beleid rond luchtkwaliteit in scholen”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Voor de microfoon stelt iedereen dat de gezondheid van leerkrachten en leerlingen belangrijk is, maar achter de schermen bedisselt men iets anders.”