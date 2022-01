Vuile was van hotelketens wordt buitengehangen, sector in shock: “Dit is onaanvaardbaar”

Rode Kruis-Vlaanderen kon in 2021 op 171.800 bloeddono­ren rekenen

Het voorbije jaar gingen 171.800 mensen bij Rode Kruis-Vlaanderen langs voor een donatie van bloed, plasma of bloedplaatjes. Het Rode Kruis zocht naar 50.000 nieuwe donoren om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, die werden niet gehaald waardoor de bloedvoorraad regelmatig kritiek was. Ook in 2022 zal Rode Kruis-Vlaanderen via een nieuwe campagne trachten nieuwe donoren te vinden.

