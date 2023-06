“Vuile Vlaming”: Jong N-VA spot met MR-voorzitter Bouchez na uitspraken van zijn vriendin in Knokke

VRT-baas snoeit in 19 grootver­die­ners: “Ik vind het jammer dat veel aandacht naar hen gaat”

Het aantal grootverdieners bij de VRT zakt en er komen meer vrouwen in dat exclusieve gezelschap. Dat heeft VRT-CEO Frederik Delaplace beloofd in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. Komt er ook eindelijk transparantie over de lonen van de toppers? En hoe reageert Delaplace op de felle kritiek op de nieuwe Radio 2-koers? En wie zijn de twee 'nieuwkomers’ in de categorie ‘verdienen meer dan 300.000 per jaar’? Verslag van een bewogen passage.