VUB-studenten kunnen examen inhalen dat op vaccinatiedag valt

VUB-studenten die niet aanwezig kunnen zijn, omdat hun vaccinatie op de dag voor of de dag van hun examen valt, kunnen hun examen op een ander moment inhalen. Die regel geldt ook voor studenten die bijwerkingen zouden hebben van het vaccin. Wel moeten ze een uitnodiging van het vaccinatiecentrum of een doktersattest kunnen voorleggen. Studenten die zich op een reservelijst hebben geplaatst en last minute worden opgeroepen, krijgen geen uitstel.

Studenten aanmoedigen

De universiteit hoopt om de studenten zo aan te zetten om zich te laten vaccineren, zonder dat hun examens eronder lijden. “Een examen is altijd een stressvol moment, we willen dan ook dat onze studenten op volle sterkte hun examen kunnen aanvatten”, zegt vicerector Jan Danckaert. “Als universiteit zien we het als een plicht om onze studenten aan te raden zich te laten vaccineren. Als er een overlap is met een examen, kijken we of een inhaalexamen mogelijk is. In de meeste gevallen zal dat kunnen.”