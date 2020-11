VUB-rector Caroline Pauwels kreeg corona bovenop kanker: “Aan alle mensen die eraan denken kerst toch met veel mensen te vieren: ik was een vodje”

Pauwels vecht tegen maag- en slokdarmkanker. De schrik sloeg iedereen dan ook om het hart toen ze midden oktober positief testte op het coronavirus . Tien dagen lag ze in het ziekenhuis, maar ze kwam erdoor. De ziekte gaf haar desondanks een stevige tik. “Toen ik weer thuiskwam, was ik een vodje”, vertelde ze in 'De Afspraak’. “Ik ben sterk, energiek en ik heb een goede moraal, maar het was alsof alle levenssappen uit mijn lijf verdwenen waren. Ik ben twee dagen echt verdrietig geweest, omdat ik dacht dat die energie nooit meer terug zou komen.”

Ontmoedigd

Afgelopen weekend getuigde Pauwels al in Het Laatste Nieuws over haar strijd tegen kanker en corona en de nasleep van haar ziekenhuisopname. “Ik was voor het eerst echt op. Ontmoedigd. Futloos. Ik waai nu een week uit in Oostende. Letterlijk. En het betert. Goed verluchten heb ik altijd gedaan en ik geloof nogal in het heilzame van jodium. Ik zit hier soms met een muts op en sjaal rond en probeer te werken, ramen wijd open. Ik voel me in een sanatorium.” (lacht)