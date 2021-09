VUB-rector Caroline Pauwels aangesteld tot cultureel ambassadeur van Sint-Niklaas

Caroline Pauwels is door het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas aangesteld als cultureel ambassadeur. Een jury heeft de VUB-rector unaniem gekozen. Pauwels, die in Sint-Niklaas is geboren en er is opgegroeid, is "een culturele reus in een warme mens", klinkt het.