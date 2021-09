VUB-professor Willem Staels bekroond voor onderzoek naar vernieuwende behandelingen diabetes

IN BEELD. Groot volksfeest barst los langs WK-par­cours in Leuven: Wijnpers­hel­ling is al afgesloten

13:54 Langs het WK-parcours in Leuven is ondertussen al een groot feest aan de gang. De Wijnpershelling, een van de belangrijkste hellingen in Leuven tijdens het WK wielrennen, is afgesloten. Er kunnen geen extra supporters meer bij. Dat meldt de lokale politie van Leuven. Ook op andere plekken van de stad, zoals het Ladeuzeplein en de Keizersberg, stroomt het volk toe.