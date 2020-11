VUB-onderzoek stelt ook etnische discriminatie vast op Waalse huurwoningmarkt

Over de huurdiscriminatie in Brussel en Vlaanderen is er al best wat kennis, maar in Wallonië ontbreekt de kennis. Tijdens zijn verkennend onderzoek in 2019 voerde professor Verhaeghe 1.109 academische praktijktesten uit bij huuradvertenties in Luik, Namen, Bergen en Charleroi. Via huuradvertenties op Immoweb namen twee kandidaten contact op met een makelaar of particuliere verhuurder. Beide kandidaten zijn zo gelijkaardig mogelijk, met uitzondering van de etnische achtergrond. De ene had een Belgische naam, de andere een Marokkaanse naam.



De resultaten geven aan dat kandidaten met een Marokkaanse naam in 28 procent van de gevallen worden gediscrimineerd in Wallonië. Liefst 43 procent van de particuliere verhuurders maakte zich schuldig aan discriminatie, tegenover 20 procent bij de vastgoedmakelaars. Het hoogste niveau van etnische discriminatie werd vastgesteld op de huurwoningmarkt van Bergen (64 procent), gevolgd door Namen (39 procent), Charleroi (15 procent) en Luik (8 procent)



"De niveaus van etnische discriminatie zijn alarmerend hoog in Bergen en Namen. Veel hoger dan in Brussel, Gent, Mechelen en zelfs Antwerpen", verduidelijkt Verhaeghe. "En het gaat hier enkel nog maar over discriminatie bij een plaatsbezoek om de woning te kunnen bezichtigen. We vermoeden dat de etnische discriminatie nog hoger ligt tijdens de latere fases van het verhuurproces.”