VUB-demografen sporen 489.000 niet-geregistreerde inwoners op via overlijdens

De groep niet-geregistreerde inwoners is verrassend divers. De meeste niet-geregistreerden in België zijn afkomstig uit de Europese Schengenzone, behalve in Brussel, waar een meerderheid afkomstig is uit derde landen. “Het hoge aantal Fransen en Nederlanders, vooral in de grensregio’s, was een verrassing”, legt demograaf en VUB-professor Johan Surkyn uit. “Ondanks hun niet-geregistreerde status hebben veel van die mensen een volkomen reguliere status als ingezetenen of als bezoekers in België, omdat ze een visum hebben, vrijgesteld zijn van visumplicht, asiel hebben aangevraagd of het land als toerist bezoeken.”