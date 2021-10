VTM zoekt mensen die samen kind willen maar geen relatie: Remko, Pim en Els tonen dat het kan

Waarom opname in psychia­trie zo moeilijk was voor de ouders van Jules

6:36 Een volwassene gedwongen laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, is niet zo eenvoudig. Ook de ouders van Jules, de gewapende tiener naar wie in Kortrijk donderdag een hele dag werd gezocht, probeerden het enkele weken geleden nog. Tevergeefs. “Een opname van een 18-plusser is altijd vrijwillig”, zegt Frieda Matthys, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. “Tenzij er sprake is van een accuut gevaar, maar er zijn nog andere voorwaarden.”