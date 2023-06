‘VTM NIEUWS’-studiogast Theo Francken (N-VA) vindt Lahbib “onvoldoende bekwaam” en een federale stem op Vlaams Belang “een verloren stem”

KIJK. Theo Francken (N-VA) vindt Lahbib “onvoldoende bekwaam” en een federale stem op Vlaams Belang “een verloren stem”

Morgen moet minister Lahbib zich in het parlement opnieuw verantwoorden voor de visa die ze uitgereikt heeft aan de burgemeester van Teheran en een Iraanse delegatie, maar Francken is ervan overtuigd dat de regering verder in zee zal gaan met haar: “Met de mantel der liefde zullen ze dit zo laten.”

De Nationale veiligheidsraad van vandaag is volgens Theo Francken dan ook een afleidingsmanoeuvre aangezien er volgens hem helemaal geen dreiging is voor België en er in “geen enkel ander Europees land” een Veiligheidsraad gepland staat. “Een totale bliksemafleider”, klinkt het.

“Lahbib is onvoldoende bekwaam als minister van Buitenlandse Zaken”

Op de vraag waarom N-VA-voorzitter Bart De Wever en hijzelf meteen het ontslag van minister Lahbib eisten toen de zaak aan het licht kwam en alle feiten nog niet bekend waren, zegt hij dat dit geen politiek spel is. “Ze heeft de waarheid niet gezegd in het parlement. Het is van in het begin voor ons heel duidelijk dat die visa verstrekken aan Iran, aan zo’n figuren binnen dat systeem, die Olivier Vandecasteele meer dan een jaar hebben gegijzeld, totaal onaanvaardbaar is.” Het is dan volgens Francken ook heel logisch dat de partij een duidelijk standpunt inneemt.

Volgend jaar neemt ons land het voorzitterschap van de EU voor zich en volgens Francken is Lahbib dan ook niet de juiste persoon om dit voorzitterschap met haar functie als minister van Buitenlandse Zaken in te vullen. “Ik denk dat ze onvoldoende bekwaam is. Ze heeft te weinig politieke ervaring.” Normaal gezien kan volgens Francken een minister van Buitenlandse Zaken in België in de schaduw functioneren, maar “door de oorlog in Oekraïne en alles wat er internationaal aan de gang is, is Buitenlandse Zaken een heel belangrijk departement geworden.” Francken is er dan ook van overtuigd dat we in deze tijden iemand nodig hebben met heel veel ervaring “zoals destijds met Didier Reynders en Sophie Wilmès. Nu hebben we iemand die nog nooit in een parlement heeft gezeten en totaal geen ervaring heeft”. De kans is volgens de N-VA politicus dan ook groot dat een gelijkaardige kwestie zich opnieuw kan voordoen.

Volledig scherm Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib komt aan voor een vergadering van de Nationale Veiligheidsraad, bestaande uit politici en inlichtingendiensten, om de situatie met Wagner in Rusland te bespreken. © BELGA

“Magnette zal moeten met ons praten”

Paul Magnette haalt dit weekend hard uit in verscheidene interviews: “Als de Vlamingen onafhankelijkheid willen, moeten ze maar een referendum organiseren”, klinkt het bij de PS-voorzitter. Verder gaf Magnette aan dat hij niet over confederalisme wil praten en dat hij na de verkiezingen er alles aan zal doen om samenwerking met N-VA te vermijden. “Dat is bijzonder spijtig, maar dat moet hij weten. Wij zijn de N-VA, de sterkste partij in Vlaanderen en wij zullen proberen alle Vlamingen te overtuigen om te kiezen voor ons en dan zal Magnette wel met ons moeten praten. Dat zal geen keuze zijn.” Als N-VA een confederaal model wil met meer Vlaams zelfbestuur, dan is Franken zich ervan bewust dat ze zullen “moeten praten met andere partijen langs de andere kant van de taalgrens”.

Volledig scherm PS-voorzitter Paul Magnette gaf aan dat hij niet over confederalisme wil praten en dat hij na de verkiezingen er alles aan zal doen om samenwerking met N-VA te vermijden. © BELGA

“Op federaal niveau stemmen op Vlaams Belang is nutteloos”

Aan onze kant van de taalgrens geeft Francken het advies om op federaal niveau niet op Vlaams Belang te stemmen, dat is volgens hem “nutteloos” en “een verloren stem”. “Als we meer Vlaams zelfbestuur wensen, dan moet je op N-VA stemmen. Het Vlaams Belang en N-VA gaan nooit een federale meerderheid behalen. In het Vlaams Parlement is een meerderheid met Vlaams Belang mogelijk, maar daar wordt niets beslist over de staatstructuur.” Een stem voor N-VA op federaal niveau, geeft volgens Francken de mogelijkheid om stappen te zetten naar Vlaams zelfbestuur.