VTM Nieuws-studiogast Georges-Louis Bouchez noemt PS ‘Siëstapartij’ en zegt Bart De Wever “niet te begrijpen”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was vanmiddag de politieke studiogast bij ‘VTM Nieuws’. Uit zijn uitleg viel op te maken dat de gesprekken rond de fiscale hervorming zéér moeilijk verlopen. Bouchez hamerde erop dat een hervorming van de arbeidsmarkt “noodzakelijk” is en dat hij tegen welke btw-verhoging ook is. Verder haalde hij fors uit naar de PS, sprak hij zijn steun uit voor Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en trok hij de wenkbrauwen op bij de politieke keuzes van N-VA-voorzitter Bart De Wever. En hij kwam ook nog eens terug op zijn deelname aan ‘Special Forces’. “Je moet niet de volgende eerste minister eerst op een woestijntocht sturen om te zien of hij eerste minister kan worden", aldus Bouchez.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil in zijn veelbesproken plan rond de fiscale hervorming dat werkende Belgen jaarlijks zo’n 835 euro netto extra overhouden. Dat wil hij financieren door de btw op bepaalde voedselproducten te verhogen naar 9 procent en door bedrijven extra te belasten. MR-voorzitter Louis Bouchez zei vanmiddag bij ‘VTM Nieuws’ dat het “een leugen” is om te zeggen dat werkenden 835 euro netto meer zullen krijgen. “Zonder verhoogde tewerkstellingsgraad en zonder lagere belastingen, zeggen we eigenlijk: ik geef u 50 euro in de ene hand, maar ik haal er weer 100 uit de andere”.

“Wij zeggen: verlaag de belastingen, zorg ervoor dat er meer mensen werken en druk de staatsuitgaven” aldus Bouchez. “Ik wil wel dat er een fiscale hervorming komt, maar ik wil absoluut niet dat de btw omhoog gaat. En over het algemeen willen wij nog niet praten over taksen zolang er niet meer mensen werken en de staatsuitgaven niet gedrukt worden.”

Volledig scherm Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). © Photo News

“Ik hou niet van het woord ‘taks’”, aldus de MR-voorzitter. “We zijn een van de landen in de wereld die het zwaarst belast. Sommigen zeggen dan dat de oplossing is om nog meer te belasten. Dat is niet logisch. Wij zeggen: verlaag de belastingen, zorg ervoor dat er meer mensen werken en druk de staatsuitgaven.”

“Meer de siëstapartij dan de socialistische partij”

Volgens Bouchez is niet de MR, maar vooral de PS een blokkerende speler bij het overleg. “De PS wil niets veranderen aan de werkloosheid, dat snap ik niet. De voorzitter van de PS is de burgemeester van Neuville, waar er een tewerkstellingsgraad is van 53 procent. De helft van de potentiële actieve bevolking daar werkt niet. En dat komt niet door henzelf, maar door het bestaande socialistische systeem. Ik vind dus dat ze geen recht van spreken hebben. Ze zouden beter wat meer hervormingen doorvoeren op eigen grond. Want het is tegenwoordig meer de siëstapartij dan de socialistische partij.”

Zelf blokkeert hij naar eigen zeggen niets en stelt hij ook geen veto’s: “We zitten met zeven partijen rond de tafel. Bepaalde partijen hebben voorstellen aangereikt. Ik zeg gewoon dat ik het niet eens ben met die voorstellen en ik geef er andere. Sommige partijen blokkeren enkel. En vandaag is het de PS die blokkeert. Ik wil over alles praten, ik stel helemaal geen veto.”

Volledig scherm MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez met Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en onder andere premier Alexander De Croo in de achtergrond. © BELGA

Slechtste peilingsresultaat ooit voor Open Vld

Een jaar voor de verkiezingen noteerde Open Vld recent haar slechtste peilingsresultaat ooit bij de Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM NIEUWS’, ‘Le Soir’ en RTL. Een verzwakte Open Vld is ook slecht nieuws voor de MR. Bouchez blijft alvast achter Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert staan. “Als ik een kleine raad mag geven aan de militanten van Open Vld, dan is het dat we ons allemaal achter Egbert Lachaert moeten scharen", aldus Bouchez.

“Hij heeft de middelen en hij heeft een goede visie; teruggrijpen naar onze fundamentele, liberale waarden. Ik heb de volle vertrouwen in de capaciteiten van Egbert om de situatie bij Open Vld te herstellen. Maar we moeten hem wel de kans geven om dat te doen. Hij heeft in ieder geval al mijn steun, al mijn vriendschap en moest ik bij Open Vld zitten, dan zou ik helemaal achter hem staan.” Indirect geeft Bouchez volgens analisten met die steun aan Lachaert een steek aan de premier, die voor hem niet de liberale lijn volgt.

Voortzetting Vivaldi?

Ziet Bouchez een voortzetting van Vivaldi zitten na de verkiezingen? “Ik heb altijd gezegd dat we een meer homogene overheid moeten hebben. Nu zitten links en rechts samen in dezelfde regering en dat is moeilijk.”

“Ik ben hier nu in Antwerpen en ik vind dat Bart De Wever moet weten wat hij wil. Als hij op gemeenschapsniveau wil werken, dan heb ik niet de indruk dat hij nog de meerderheid haalt, zelf in Vlaanderen. Hij zal die ook niet halen bij de Franstalige kant. Ik begrijp dus niet waarom hij ons land niet wil hervormen met rechtse partijen voor een betere verdeling van het werk, voor verlaagde belastingen en meer veiligheid. Hij weerhoudt zich ervan om dat te doen. Hij staat de groenen en de socialisten toe om in de regering te blijven, allemaal omdat hij zo gefocust is op de staatshervorming.”

Volledig scherm N-VA-voorzitter Bart De Wever (R). © Photonews

‘Special Forces’

Tot slot keek Bouchez nog een keer terug op zijn veelbesproken deelname aan het VTM-programma ‘Special Forces’. “Mensen die mij een Fils à Papa noemen, kennen mij totaal niet. Ik kom niet uit een politiek milieu. Ik ben opgegroeid bij mijn oma, mijn ouders hadden het financieel moeilijk. Ik heb mijn carrière helemaal zelf opgebouwd en ik zit hier nu voor u omdat ik hard heb gewerkt en nooit heb opgegeven. Ik heb meegedaan aan het programma voor de ervaring, het moest leuk blijven.”

“Wat me verrast heeft, en ik denk dat dat niet serieus is, is dat politieke journalisten hun analyses zwaar hebben doorgedreven, terwijl het over een deelname aan een spel ging. Als ik volgende keer aan een autokoers zou deelnemen, waarin ik beter ben, zouden ze me misschien fantastisch vinden.”

Los van alle kritiek kijkt Bouchez positief terug op het programma. “Ik vond het leuk en ik heb leuke mensen ontmoet. Ik heb er geen spijt van.” Hij benadrukt nog eens: “Het blijft wel een spel. We mogen niet op basis van een spel iemand zijn positie gaan bepalen. Je moet niet de volgende eerste minister eerst op een woestijntocht sturen om te zien of hij eerste minister kan worden.”