VTM NIEUWS spreekt met minister-president Jambon na de moeilijkste week uit zijn politieke carrière: “Het was beschamend om daar maandag zonder Septemberverklaring te staan”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft met enkele dagen vertraging dan toch zijn Septemberverklaring afgelegd in het Vlaams Parlement. Een politieke crisis werd voorkomen, maar dat wil niet zeggen dat er overal gejuicht wordt. De reacties op het akkoord tussen Open Vld, C&V en NV-A zijn zeer gemengd. VTM NIEUWS sprak met minister-president Jan Jambon (N-VA) na de moeilijkste week uit zijn politieke carrière. “Het was beschamend om daar maandag zonder septemberverklaring te staan.”

Hieronder vindt u de reactie van elke Vlaamse politieke partij op de septemberverklaring. Niet alleen de oppositie, maar ook de meerderheid was soms kritisch.

N-VA: “Dit was echt beschamend”

De afgelopen dagen waren “allesbehalve een fraai toonbeeld van hoe we Vlaanderen willen besturen”, maar de Vlaamse regering heeft een “ongelooflijk sterk pakket ten voordele van onze gezinnen en bedrijven” klaar. Dat zei minister-president Jan Jambon gezegd in zijn Septemberverklaring: “Ik ben heel blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen en blij dat we de steunmaatregelen aan de Vlamingen kunnen geven, want daar hebben ze natuurlijk recht op.

De minister-president verwees in zijn toespraak een paar keer naar de strapatsen van de afgelopen week. “Voor u staat een nederige man”, zei hij, “omdat ik besef dat het proces dat we doorlopen hebben als regering niet fraai was”. “Daar moeten we lessen uit trekken.” Hij noemde de vertoning van maandag “pijnlijk”, en erkende dat zijn “ego deuken geïncasseerd heeft”.

“Als de oppositie zei: ‘dit is beschamend’, dan hadden ze gelijk. Dit was ook echt beschamend”, vertelt Jambon aan VTM-Nieuws. Al merkt hij op dat hijzelf weinig fouten heeft gemaakt: “Ik denk niet dat ik tijdens dit parcours veel fouten heb begaan, ik heb er altijd voor proberen zorgen dat er een akkoord gesloten kon worden.” Tegelijkertijd is Jambon ook “trots” op het “ongelooflijk sterke pakket ten voordele van onze gezinnen en bedrijven”, zei hij. Het gaat om een pakket van 4 miljard euro, plus 1 miljard aan leningen en waarborgen om Vlaamse bedrijven te ondersteunen.

Op de vraag of hij CD&V nog vertrouwt als regeringspartner antwoordde de minister-president dit: “Ik heb tot hier toe altijd goed met de CD&V kunnen samenwerken. We hebben moeilijke dossiers samen kunnen aanpakken, ook al waren de meningen van de partijen heel verschillend. Nu is dat parcours hobbeliger geweest, maar ik ga ervan uit dat CD&V ook nu een even loyale partner gaat blijven”.

Vooruit: “Dit schiet schromelijk tekort”

“Wat heeft de show van de voorbije week nu eigenlijk opgeleverd voor de Vlaming? Niks”, zo reageert Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman, op de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon. Volgens haar schieten de maatregelen die Vlaamse regering neemt schromelijk tekort. “Wat ik mij afvraag, is wat de Vlaming nu meteen gaat voelen in zijn portemonnee van dit pakket aan maatregelen”, stelt fractieleider Hannelore Goeman.

Volledig scherm Fractieleider Vooruit Vlaams Parlement Hannelore Goeman. © Photo News

Volgens haar blijft Vlaanderen “besparen op onze kinderen en gezinnen”. Dat de kinderbijslag niet gekoppeld wordt aan de gezondheidsindex vindt Goeman onbegrijpelijk. “De Vlaamse regering blijft extra cashen op de hoge facturen die de Vlaming betaalt, maar weigert om het kindergeld van onze gezinnen te laten meestijgen met de hogere facturen. Dat krijg je toch aan niemand uitgelegd?”, klinkt het.

Terwijl voor veel gezinnen de energiefacturen fors stijgen, doet Vlaanderen volgens Vooruit te weinig om die factuur te milderen. “Die factuur is verdrievoudigd en Vlaanderen besliste enkel om de 3 euro korting per maand te verlengen. Drie euro!”, meent Goeman.

Bekijk hieronder een fragment uit de Septemberverklaring:

CD&V: “Het had meer mogen zijn voor ons”

CD&V-minister Hilde Crevits kon door haar gezondheidsproblemen niet zelf bij de Septemberverklaring zijn, maar in een kort bericht op Facebook laat het CD&V-kopstuk wel haar licht schijnen op de verklaring en op de crisis van de voorbije dagen, een crisis waarin haar partij een sleutelrol heeft gespeeld. Crevits wil naar eigen zeggen “enkele dingen in perspectief plaatsen”. “We beleven uitzonderlijke tijden met verschillende crisissen die elkaar opvolgen. De rekeningen worden duurder, er is veel onzekerheid bij alle mensen. Een sterk akkoord en een eendrachtige uitvoering van dat akkoord zijn dan ook cruciaal”, klinkt het.

De CD&V-minister somt dan een hele resem maatregelen op die de regering allemaal neemt om de crisis op te vangen, gaande van de uitbreiding van de sociale toeslagen in de kinderbijslag tot 115 miljoen extra voor de kinderopvang en de uitbreiding van de jobbonus. “Had het nog meer mogen zijn? Voor ons wel, maar wat voorligt, is een goed akkoord en wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid. Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. Dat is mijn oprechte overtuiging”, besluit Crevits.

Volledig scherm Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits. © Photo News

Groen: “Deze regering is uitgeleefd”

Oppositiepartij Groen doet de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon af als “veel spektakel en weinig inhoud”. “De voorbije dagen kregen we een trieste politieke show te zien. Dat leverde uiteindelijk weinig extra op voor de Vlamingen, behalve een paar dagen valse hoop en meer wantrouwen in de politiek”, zegt fractieleider Björn Rzoska.

Hij betreurt ook dat het groeipakket uiteindelijk niet zal mee stijgen met de levensduurte. De Vlaamse regering heeft afgesproken dat de kinderbijslag met 2 procent per jaar kan stijgen, waarmee ze enkel een besparing die eerder door toenmalig CD&V-minister Wouter Beke werd beslist, terugdraait. “Daarmee hinkt het rijke Vlaanderen voortaan achterop op Brussel en Wallonië, die wél de steun voor gezinnen doen groeien wanneer het leven duurder wordt”, hekelt Rzoska. “Bovendien zijn er nog meer domeinen waar de burger het met een habbekrats moeten stellen. Een begroting in evenwicht wordt verkozen boven hulp aan de mensen.”

De Groen-fractieleider vindt dat de regering ook te weinig doet voor het klimaat, en bijvoorbeeld nog geen beslissing heeft genomen over Ventilus, dat de offshore-windenergie over West-Vlaanderen aan land moet krijgen. “Het kop-in-het-zandbeleid van de regering Jambon op vlak van klimaat is tenenkrullend. We wéten dat de impact van klimaatcrisis zal blijven toenemen. Dat ze niet het nodige doet om Vlaanderen daartegen te beschermen, is schuldig verzuim.” Volgens Rzoska is de Vlaamse regering “uitgeleefd”. “Terwijl de uitdagingen vandaag om grote akkoorden en hervormingen vragen, krijgt de Vlaming gerommel in de marge.”

Volledig scherm Fractieleider Groen Björn Rzoska. © BELGA

Vlaams Belang: “De Vlaming staat in de kou”

“Er is kordaat beleid nodig om burgers en bedrijven door de inflatie- en energiecrisis te loodsen. Dat de Vlaamse regering net nu maar nipt een regeringscrisis kon vermijden, getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin”, Zo reageert Vlaams Belang op het akkoord over de Vlaamse begroting. Het eindresultaat van de onderhandelingen bevalt de oppositiepartij evenmin. “Onze gezinnen en alleenstaanden die niet kunnen rekenen op sociale maatregelen blijven in de kou staan”, zegt fractievoorzitter Chris Janssens.

“Het is voor iedereen duidelijk dat dit geruzie hoegenaamd niets te maken had met het belang van de Vlamingen, maar enkel met puur partijpolitieke belangen”, reageert Janssens. Vooral de houding van CD&V is ongeloofwaardig, klinkt het. “Die partij probeert zich nu krampachtig te profileren als gezinspartij, maar het waren uitgerekend CD&V-ministers die komaf maakten met de koppeling van het Groeipakket aan de spilindex. Later schroefden ze ook nog eens de vaste indexatie ervan terug naar 1%”, luidt het.

Janssens is tevreden dat er maatregelen voor de bedrijven genomen worden, maar gezinnen en alleenstaanden blijven voor hem te veel in de kou staan. “Zeker mensen uit de middenklasse die niet op sociale correcties kunnen rekenen, zijn de dupe”, zegt hij. Dat de kinderbijslag niet opnieuw geïndexeerd wordt, noemt hij “een botte besparingsoperatie op kap van de koopkracht van onze gezinnen”. Het feit dat de lasten in de energiefactuur eenmalig met 25 tot 30 euro zouden worden verlicht, is voor Janssens dan weer een “peulschil”.

Volledig scherm Fractievoorzitter Vlaams Belang in het Vlaams Parlement Chris Janssens. © BELGA

Open VLD: “Dit was politieke cinema”

Open VLD lijkt best tevreden over het huidige pakket aan maatregelen dat op tafel is gelegd. “Ik ben blij dat we nu eindelijk maatregelen kunnen aankondigen die iedereen door deze crisis helpen”, vertelde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aan de VRT, “We helpen mensen die werken aan een laag- en middenloon. We geven hen met de jobbonus extra netto. We voorzien ook budget voor kleine zelfstandigen en om hen door deze winter te helpen.”

Lachaert betreurt wel de vertraging op de septemberverklaring en had het graag wat minder chaotisch gewild. “Dit was politieke cinema, geen enkele Vlaming heeft baat bij een politieke crisis”. Toch zegt hij dat zijn partij ook heel gelukkig is met enkele “blauwe maatregelen” die opgenomen zijn in de verklaring, zoals meer nettoloon voor wie werkt en steun voor bedrijven die het nodig hebben.

Volledig scherm Voorzitter Open VLD Egbert Lachaert. © BELGA

PVDA: “Ze duwen onze samenleving in het rood”

Fractievoorzitter van PVDA Jos D’Haese vindt de septemberverklaring beneden alle peil: “De werkende klasse betaalt de rekening voor de plannen van de Vlaamse regering. Bij wie een gemiddeld loon verdient, komen de energiefacturen ook keihard aan. Maar voor hen geen toeslag of bonus, enkel besparingen op de kinderbijslag.”

D’Haese is op Twitter vooral streng voor regeringspartij N-VA: “Zo krijgt N-VA toch haar zin: Vlaanderen bespaart op kinderen, op onderwijs, op zorg, op steden en gemeenten, op openbare diensten. Met volle steun van Open VLD en CD&V die uiteindelijk toch plooit. Wij zullen alle verzet steunen tegen de regering die onze samenleving in het rood duwt”.

Volledig scherm Fractieleider PVDA Jos D'Haese. © BELGA