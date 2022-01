VTM NIEUWS kon advies voor coronabarometer al inkijken: geen complete lockdown meer en horeca blijft open

Zelfs als de coronabarometer rood aangeeft, zullen we niet meer in volledige lockdown gaan. Ook de cafés en restaurants blijven dan open, weliswaar onder voorwaarden, zoals een sluitingsuur om 23 uur en een maximum van zes personen aan tafel. Zoals we dat vandaag al kennen. Een lichte versoepeling ten opzichte van vandaag zou dan weer zijn dat ook voetbalwedstrijden zouden mogen plaatsvinden met publiek. Wél blijven discotheken gesloten. Staande concerten en dansfeesten blijven ook verboden bij een rode barometer.

Opvallend is wat er NIET in het advies voorkomt. “Er staat niets in over het onderwijs, over winkels, over telewerk, én ook niets over onze contacten thuis”, aldus VTM-reporter Hannelore Simoens.