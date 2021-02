VTM NIEUWS-journalist hackt koffiemachine in Panos

De beelden bewijzen hoe vlot het gaat. Kenneth klikt om te beginnen vijf keer op het logo in de linkerbovenhoek van de machine. Vervolgens geeft hij een code in, die bij alle toestellen in de broodjeszaken in heel België dezelfde is. De specifieke code vermeldt de journalist hier bewust niet. Een paar klikken later is de klus geklaard en heeft Kenneth twee warme dranken in de hand. Gratis en voor niets.