VTM NIEUWS-journalist aangevallen tijdens live verslag in Borgerhout: “Tot 19 uur was politie aanwezig, maar plots kregen ze de opdracht te vertrekken”

Na de match tussen Marokko en België op het WK voetbal waren er opstootjes op de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout. Tijdens een live-interventie voor de uitzending om 19 uur kreeg VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck een vuistslag tegen het gezicht. “Er zijn gelukkig mensen tussengekomen, waardoor het niet verder is geëscaleerd”, vertelt hij aan radiozender Joe.

Van herck houdt geen verwondingen over aan het incident, maar de journalist dient wel een klacht in. DPG Media, het moederbedrijf van VTM NIEUWS en HLN, ondersteunt die. Bij de ochtendshow van Anke Buckinx en Sven Ornelis op Joe vertelt Van herck over zondagavond.

“Ik heb buiten beeld een vuistslag gekregen op de zijkant van mijn gezicht”, zegt de VTM NIEUWS-journalist. Het plan was oorspronkelijk om het volksfeest op de Turnhoutsebaan na de match in beeld te brengen, maar de sfeer keerde plots om. “Om 18 uur heeft een grote groep mensen een politiecombi bestormd, waarna twee agenten op de vlucht zijn moeten slaan”, aldus Van herck.

Toch zei een agent tegen de reporter dat hij een oogje in het zeil zou houden tijdens het live verslag van Van herck. “Tot 19 uur was de politie aanwezig, maar plots kregen ze de opdracht te vertrekken. Binnen twee minuten waren de stoottroepen in hun combi’s gesprongen. Drie minuten later was de situatie zoals die te zien is in het verslag”, getuigt de journalist.

Volgens de Antwerpse politie is het de bedoeling om op geen enkele manier de indruk te wekken dat de agenten iets willen uitlokken. Op aanvoelen van de verantwoordelijke agent op dat moment vertrekken ze van zodra de rust is weergekeerd. Dat liet een woordvoerder weten aan VTM NIEUWS.

Tegelijk waren er ook voetbalsupporters die niet meer wilden dan in beeld komen, zoals wel vaker het geval is tijdens live verslaggeving. “Die jongeren probeerden nog de goede vrede te bewaren, maar toen dook het ander type supporter op”, vertelt Van herck.

Het volledige gesprek is hieronder te herbekijken.

De Antwerpse politie moest zondag acht mensen arresteren. Dat zegt de lokale politie aan de redactie van VTM NIEUWS. Ze zijn intussen weer op vrije voeten. De arrestanten waren allen bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ze mochten dan ook later op de avond weer naar huis toen de rust was weergekeerd. Hun arrestatie kan mogelijk later wel nog een gerechtelijk gevolg krijgen, volgens persagentschap Belga.

KIJK. We vragen in HLN LIVE aan binnenlandminister Verlinden of de rellen na België-Marokko hadden kunnen vermeden worden

In Brussel werd zondag een cameraploeg van VRT NWS bekogeld, met stenen en flessen. Dat meldt de openbare omroep. De ruit van de een reportagewagen is daarbij gesneuveld. Onze redactie heeft aan de persdienst van de VRT gevraagd of er klacht zal worden neergelegd.

Ook bij RTL INFO werd een ploeg fysiek aangevallen. Een journalist en cameraman die ter plekke verslag wilden maken van de rellen in Brussel moesten hun toevlucht zoeken in een bedrijf nadat ze werden belaagd door meerdere personen. Ze kregen daarbij klappen en apparatuur is beschadigd en gestolen. De redactie van RTL INFO veroordeelt de aanvallen op journalisten.

Volgens een mededeling van de politie Brussel was bij de rellen in de hoofdstad ook een journalist gewond geraakt aan het gezicht door vuurwerk, meldt persbureau Belga.

KIJK. Supporters ruimen puin op na rellen in Brussel.

Volledig scherm VTM NIEUWS-journalist Rob Van Herck wordt aangevallen tijdens live verslaggeving zondagavond. © VTM Nieuws