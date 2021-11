VTM krijgt boete van 20.000 euro voor productplaatsing in “The Voice van Vlaanderen”

Productplaatsing is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, benadrukt de VRM die waakt over de Vlaamse audiovisuele media. VTM gaf in de aflevering van 18 mei 2021 ook via het product placement-logo aan dat producten van een bepaald merk te zien zouden zijn. Toch mogen de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht krijgen, een regel waar VTM zich die aflevering niet aanhield, aldus de VRM.