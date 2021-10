VTM-journalist Stef Wauters genomineerd voor Wablieft-prijs

De andere kanshebbers zijn de woonfiches van de stad Gent, waarin heldere en beknopte uitleg gegeven wordt over het kopen of huren van een huis, en Notaris.be. Notaris.be is een website met duidelijke uitleg over erven, ondernemen, familiezaken en meer. Het was bovendien FedNot zelf, de organisatie achter de website, die zichzelf nomineerde voor de prijs. “Dat moedigen we zeker aan, zo ontdekken we wat er beweegt op het vlak van duidelijke taal”, meldt de organisatie achter de prijs.